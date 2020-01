Sfregio al presepe: decapitata la statua di Gesù Bambino

Hanno le ore contate i vandali che nella notte tra lunedì e martedì hanno fatto scempio nel presepe realizzato davanti al centro anziani di piazza Manzoni a Sovizzo. Degli ignoti hanno decapitato con l'accetta la statuetta di Gesù Bambino, lasciandola nella mangiatoia e portando via il corpo. «Abbiamo fatto denuncia e grazie alle telecamere spero arriveremo a identificare i responsabili, sapremo qualcosa tra qualche giorno», ha dichiarato Giuseppe Di Tusa, presidente dell'associazione "Sub Vicum" che la mattina del 31 ha trovato la rappresentazione sacra devastata.

Non è la prima volta che il presepe viene preso di mira. Già lo scorso anno degli sconosciuti hanno compiuto il medesimo gesto, decapitando la testa del Gesù Bambino e lasciando a terra il corpo fatto a pezzi. In quell'occasione non era stata fatta nessuna denuncia.