Vento forte, decine di interventi dei vigili del fuoco

E' di gravi disagi alla circolazione in diversi comuni della provincia il bilancio, alle 20 di oggi, della giornata di forte vento.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco per rimuovere ramaglie e piante che si sono abbattute sulle strade, in particolare nei comuni di Schio, Thiene e Santorso. Probelmi anche in città, dove un albero è caduto in viale D'Alviano. Interventi anche nella zona di Monte Berico. Non ci sarebbero danni a persone e a cose.