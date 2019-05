Allagamenti, black out e incidenti: il bilancio di una notte di tempesta

Sono state diverse decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per i danni causati dalla tempesta, nella notte tra sabato e domenica.

Possono dirsi miracolati gli occupanti dell'auto che, lungo la Strada del Piovan, a Valdastico, alle 4 sono finiti con l'auto in un canale e si segnalano altri piccoli incidenti dovuti alla scarsa visibilità e al fondo bagnato. Alune auto sono rimaste bloccate dall'acqua in un sottopassaggio a Schio.

Le precipitazioni sono state intense in tutta la provincia, in particolare nell'Altovicentino, dove si sono verificati diversi allagamenti. Lugo è rimasta al buio per alcune ore a causa di un black out.

L'allerta meteo durerà fino a lunedì pomeriggio