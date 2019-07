Maltempo nel Vicentino, notte di lavoro per i pompieri: allagamenti e decine di interventi

Sono ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale abbattutosi ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d’acqua. Oltre 50 le richieste d’intervento alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati.

Molte richieste si sono risolte appena passata la forte perturbazione. Gli interventi più salienti: a Vicenza in contrà San Marco intorno alle 23 un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di una casa di interesse storico. I accorsi con tre automezzi tra cui l’autoscala, hanno lavorato tre ore per spegnere le fiamme che hanno interessato parte del sottotetto e mettere in sicurezza l’abitazione. Sempre in città il salvataggio di un automobilista rimasto bloccato dall’acqua in auto in via dell’Edilizia.

Ad Arcugnano un’ambulanza è rimasta bloccata in via Santa Maria, da una lamiera che ne impediva il passaggio. In via Fratta ad Arzignano la rimozione di alcune rotoballe di foraggio rotolate sulla pubblica via per il forte vento. Sempre ad Arzignano in via dell’Industria il distacco di parte della guaina di un tetto di un’azienda.

Interventi per taglio rami, piante, rimozione elementi pericolosi e danni d’acqua a: Vicenza, Montebello, Arzignano, Arcugnano, Malo, San Vito di Leguzzano, Creazzo, Vicenza, Altavilla, Sovizzo, Isola Vicentina, Chiampo, Roana, Montecchio Maggiore, Costabissara, Brogliano, Schio, Trissino, Castelgomberto, Montegaldella.