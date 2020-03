Individuato e denunciato l’autore di danneggiamenti e furti ai danni di autovetture in sosta

I carabinieri di Vicenza assime alla polizia locale di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato continuato e danneggiamento aggravato su autovetture in sosta, oltre all’inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza, M.M, 35enne, domiciliato ad Asiago.

Le indagini sono state avviate a seguito dei continui raid verificatisi le settimane precedenti nelle vie del centro storico che avevano riguardato furti e danneggiamenti su autovetture in sosta. L’autore dei fatti è stato identificato attraverso il monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate.

L’Autorità Giudiziaria berica, sulla scorta dei riscontri investigativi acquisiti, nei giorni scorsi ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Vicenza, eseguita nella giornata di ieri quando il 35enne è stato individuato in città.