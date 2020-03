Danneggia un'aiuola e scappa: 51enne rintracciata dai vigili

Ha provocato un vistoso danneggiamento ad un'aiuola ma, anziché fermarsi e chiamare la polizia locale, si è allontanata pensando di farla franca. E' successo poco dopo le 17 di mercoledì 4 marzo in via Largo Stazione ad Arzignano. Protagonista una donna di 51 anni, P.G., residente ad Arzignano, a bordo di un'auto Alfa Romeo, la quale, dopo aver centrato un'aiuola spartitraffico, ha danneggiato alcuni contenitori/vasi con piante per arrendourbano rovesciandoli sulla carreggiata. Si è poi allontanata dal luogo senza fornire informazione di quanto accaduto.

L'episodio non è passato inosservato e alcuni cittadini hanno mandato una segnalazione alla centrale operativa del comando di Polizia Locale di Arzignano, fornendo il numero di targa e il modello dell'auto.

Il personale operante si è messo quindi alla ricerca del veicolo, trovandolo parcheggiato lungo via Arzignano nel Comune di Chiampo alle ore 18 circa. Il veicolo evidenziava nella parte anteriore danni compatibilicon quelli causati in precedenza in Via L.go Stazione in Arzignano. La donna ha ammesso di essere stata leia collidere per errore contro gli stessi arredi urbani.

Alla donna è stata elevata una sanzione amministrativa in base all'articolo 141 del codice della strada. E' stata inoltrata una segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale in merito ai danni e alle pratiche di risarcimento degli stessi.