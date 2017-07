Thiene, 15enne muore in ospedale per cause misteriose

Tragedia a Thiene per la morte improvvisa di un 15enne di origini serbe, Danijel Mitrovic.



Il ragazzino avrebbe cominciato ad accusare disturbi repiratori nella serata di mercoledì e verso mezzanotte le sue condizioni si sono tanto aggravate da convoncere i genitori a chiamare l'ambulanza. Purtroppo Danijel è morto in ambulanza per arresto cardiaco: inutili le manovre di rianimazione cui è stato sottoposto. Solo l'autopsia potrà fare chiarezza suelle cause del suo repentino decesso.



Queste le parole strazianti della sorella Jovana sulla sua pagina Facebook, giovedì: "Danijel amore mio , perché te ne sei voluto andare così presto? Perché hai lasciato mamma e papà? Sono qui che piango da tutta la notte pensando sia solo un brutto incubo. Ancora incredula. Non mi hai dato modo nemmeno di salutarti. E invece tu non ci sei , non ci sei più in quella stanza a giocare alla ps4, non ci sei più a chiamarmi mille volte per chiedermi qualcosa, non ci sei più a rispondermi male quando ti chiedo il tablet, non ci sei più quando alla sera avevi paura e mi chiedevi di chiudere la porta. Amore mio, tua sorella maggiore ora si prenderà cura di mamma e papà. Ti porterà con sè in qualsiasi posto, sempre con me.

Sei la mia gioia, l'amore mio , la mia felicità ed ora il mio angelo custode. Ti divertirai a battere gli altri angeli a FIFA, vero? Ne sono sicura . Ogni tanto salutaci e facci sapere che ci sei. Abbiamo bisogno della tua forza"