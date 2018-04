Dalla Sicilia a Sossano per la truffa dello specchietto: denunciati 18enne e 36enne

I carabinieri della Stazione di Sossano hanno denunciato in stato di libertà D.G.F. N. 18enne e L.S. 36enne, entrambi residenti a Noto, in provincia di Siracusa, con precedenti di polizia.

Le indagini sono iniziate a seguito di due distinte denunce per tentata truffa presentate nei giorni scorsi per fatti verificatisi in Sossano. Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, attraverso l’acquisizione di inconfutabili riscontri oggettivi, hanno permesso di appurare che gli indagati hanno tentato, in due distinte occasioni, la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di altrettanti automobilisti.

A quest’ultimi veniva ingiustamente addebitato il danneggiamento del veicolo dei truffatori, proponendo di risolvere la controversia attraverso la consegna di somma di danaro da quantificare, cosa che non è avvenuta per il rifiuto di entrambi i coinvolti che, successivamente, segnalavano l’accaduto ai Carabinieri.