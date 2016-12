Dalla maga per una donna: si fa spillare 150mila euro, operaio tenta il suicidio

Un operaio 40enne di Cornedo Vicentino ha tentato di togliersi la vita ingerito un mix di farmaci ed alcol in quantità elevata dopo aver scoperto di essere stato truffato da una maga. L'uomo, innamorato follemente di una barista, avrebbe tentato la strada della magia per conquistare quella donna che nemmeno lo calcolava.

Come riportano i quotidiani locali, il 40enne si sarebbe affidato ad una maga conosciuta in vacanza che l'avrebbe convinto a vincere gli spiriti che tenevano lontana la donna da lui. Per fare questo avrebbe dovuto affidarsi a riti esoterici con tarocchi, incensi, candele, profumi, foto e altro per un totale di 150mila euro.

Convinto che solo la maglia lo potesse aiutare, l'uomo avrebbe investito tutti i suoi risparmi fino a quando la donna è sparita e lui si è reso conto che era tutto un bluff. Le forze dell’ordine hanno fatto partire un’indagine per rintracciare la donna.