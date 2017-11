Da Lecce a Vicenza: gatto trovato in un pacco

La passione dei gatti per le scatole di ogni dimensione è nota ma questa gattona leccese ha rischiato veramente grosso.

La sua "umana", infatti, l'ha chiusa erronamente in un pacco in partenza per Vicenza che, si sa, è meta pericolosa per i felini... . "Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio - ci racconta Daniele Conte, segretario provinciale della CGIL Logistica, che riferisce che la sbadata proprietaria è già in viaggio per riabbracciare la sua micia.