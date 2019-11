Paura a Villa Vescova: crolla una porzione di muro, nessun ferito

Attimi di panico, mercoledì sera, per il crollo di una porzione di muro a sosterno del cortile di Villa Vescova, a Brendola.Al momento del crollo erano presenti alcune persone che fortunatamente non hanno riportato ferite.

Subito dopo l'incidente il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini: "Rammaricati e preoccupati per la frana che ha interessato la parte destra della mura di Villa Vescova. Come Amministrazione ci siamo subito messi a disposizione di Diocesi, Parrocchia e Caritas. Per fortuna nessun ferito", ha dichiarato in un post pubblicato sul gruppo Facebook Sei di Brendola se...

Dato l'incidente, è stato annullato l'evento in programma domenica. La villa, già dimora del vescovo emerito Pietro Nonis, poco dopo la scomparsa del religioso è stata chiusa. Solo dopo i lavori di manutenzione è stata affidata alla Caritas diocesana e Diakonia onlus.