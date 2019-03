Crolla il tetto delle poste: tragedia sfiorata

Questa mattina poco dopo le 7:00, i vigili del fuoco sono intervenuti ini via del Mercato Nuovo a Vicenza per il crollo del controsoffitto all'interno del degli uffici postali. Nessuna persona rimasta ferita per la chiusura domenicale degli uffici.

A dare l'allarme gli avventori del bar attiguo, che hanno sentito il fortissimo boato. I vigili del fuoco intervenuti dalla vicina sede, hanno constatato il distacco della controsoffittatura e del laterizio sovrastante. Sono ora in corso le verifiche degli edifici attigui da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il direttore dell'ufficio postale.