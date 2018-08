Crollo del ponte a Genova, decine di vittime: "Pronti aiuti dal Veneto"

La vigilia di Ferragosto di questo 2018 sarà una data che resterà ben impressa nella memoria, dei genovesi ma non solo. In mattinata, per cause ancora da accertare, a Genova è crollata una parte di ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Genova Ovest (le impressionanti immagini aeree del collasso). Il ponte è collassato sulla strada sottostante. Secondo un primo conteggio, sono oltre 10 le vittime accertate, fanno sapere dalle forze dell'ordine. Ci sarebbe anche un bambino deceduto.

Anche a nome del Presidente Luca Zaia, l’Assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto Gianpaolo Bottacin ha contattato la Regione Liguria mettendo a disposizione, se richiesti, aiuti dal Veneto. In particolare, sono pronte a partire unità cinofile e unità del Soccorso Alpino elitrasportate.