Crolla un tetto in centro a Bassano, 4 persone travolte: una è grave

Paura in pieno centro a Bassano per il crollo di un tetto di un vecchio palazzo a pochi passi dal municipio. Il cedimento è avvenuto verso le 13:45 nella centralissima via Matteotti al numero 38.

I detriti del cornicione, finiti in strada, hanno travolto quattro persone che stavano passando per la strada. Una di loro - un ragazzo austriaco in vacanza nella città del Grappa - a causa dello schiacciamento è stata ricoverata al San Bassiano in codice rosso con probabile frattura della gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri feriti sono stati medicati sul posto dai medici del Suem, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e la polizia locale. Tutta l'area è stata transennata.