Mamma 39enne stroncata da un ictus

Non c'è stato nulla da fare per Cristiana Meneghin, 39 anni, madre di una bimba. La donna è stata colta da malore domenica pomeriggio e, nonostante la corsa al San Bassiano, la donna non si è più ripresa.

Queste le parole che le ha dedicato l'ex marito, Nicola Pasella, subito volato dalla Sardegna a Marostica appena ha saputo della tragedia.

Buon viaggio Cri.... Purtroppo non leggerai mai questo messaggio, ma sappi che ti ricorderò sempre e sempre parlerò a Lavinia di te, come la mamma combattiva e generosa che sei stata. Non tralascero' neanche le litigate e i dissapori , ma essendo una ex coppia è anche normale non essere quasi mai d'accordo. Mi lasci una bambina, una grande bambina da crescere e insegnarle tutto della vita. Cercherò di essere all' altezza. Fai buon viaggio. Un abbraccio e.... veglia su di lei



I funerali si terranno oggi, giovedì, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Villa di Molvena, dove la donna era originaria.