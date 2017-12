Crisi Vicenza, la River chiude il Centro Tecnico

La presente per comunicarvi che la società da me assistita intende ottenere l'immediato rilascio dei campi da gioco del Centro Morosini di Isola Vicentina, attualmente utilizzati senza alcun titolo. Preciso altresì che non vi è la disponibilità ad intavolare alcun tipo di trattativa con l'attuale proprietà. La mia patrocinata, da sempre vicina alla squadra e ai colori del Vicenza Calcio, è' costretta ad assumere una tale decisione in ragione dell'inattendibilità dei comportamenti tenuti dall'amministratore unico di Vicenza Calcio e dell'impossibilita' di affidare la gestione di un asset, economicamente rilevante, a soggetti, enti o società privi di reale credibilità e che hanno impedito di accertare, anche sommariamente, la loro consistenza patrimoniale. La presente comunicazione verrà divulgata agli organi di stampa in modo tale da evitare interpretazioni distorte sui motivi che hanno portato ad una tale decisione e che, inevitabilmente, creeranno profondo ed immeritato disagio alla squadra ed allo staff tecnico.

Così l'avvocato Atzeni all'amministratore unico Fabio Sanfilippo, a poche ore dalla partita con il Gubbio e dopo la protesta dei giocatori, che comunque secenderanno in campo, andata in scena al posto della conferenza stampa di mister Zanini.

Giovedì sera, in un'intervista a Radio Vicenza, Sanfilippo aveva messo i campi come terza priorità, dopo gli stipendi ("entro fine anno") e l'agenzia delle entrate. Evidentemente dovrà concentrarsi sulle prime due e trovare alla squadra altri campi dove allenarsi. Il Vicenza tornerà in campo alla 22a giornata (in programma il 20 gennaio), dopo il turno di riposo del 30 dicembre (quando avrebbe dovuto giocare contro il Modena).

In serata è arrivata una precisazione dell'avvocato Nicola Zurlo della Sporting.