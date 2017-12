Crisi Vicenza, acquisto congelato e assemblea: Sanfilppo accusa Vi.Fin. ma è fiducioso

Difficile fare previsioni su quale sarà il futuro del Vicenza ma, purtroppo, la situazione oggettiva non invita all'ottimismo anche se Fabio Sanfilippo si dichiara "ottimista per una conclusione positiva". Dopo qualche giorno di sostanziale silenzio, il 41enne torinese punta il dito contro Vi.Fin. rilasciandoci queste dichiarazioni, dopo aver annunciato che ha convocato l'assemblea per giovedì 28 e congelato l'atto di acquisto:

Li porto in assemblea e vediamo cosa succede. Noi abbiamo tutte le intenzioni di tenere il Vicenza e farlo risalire, ma non siamo sprovveduti e di diritto societario ne sappiamo, perché è il mio lavoro. Farò tutti i passaggi regolari e leciti per mettere i paletti delle responsabilità legali, dopodiché pagherò quello che c’è da pagare e presenterò la cordata. Prima però si passa dalle responsabilità di VIFin. Dato che le incongruenze sono tante, per ora ho congelato l’atto perché sono spariti i soldi che hanno dichiarato di lasciare per gli stipendi. Voi versereste soldi in una cosa che non è ancora vostra e dove i soldi degli stipendi si sono volatilizzati? Chi aveva promesso il pagamento stipendi ? Sanfilippo o ViFin ?