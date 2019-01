Il rogo distrugge una cucina: intossicata una 70enne

Un incendio innescato probabilmente dalla cappa dei fornelli è divampato per tutta la cucina provocando gravi danni. Il rogo è scoppiato verso le 19.30 di mercoledì in un'abitazione di contrada Durlo a Crespadoro. Il bilancio è di un'anziana finita in ospedale con un principio di intossicazione mentre il locale ha subito ingenti danni. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono terminate verso le 1.

I pompieri accorsi da Arzignano e Vicenza hanno raggiunto l’abitazione, mentre la donna 70enne era già fuori, assistita da alcuni vicini. Gli operatori hanno circoscritto le fiamme, evitando l’estensione all’intera casa di contrada e le abitazioni attigue, alcune comunque raggiunte e danneggiate dal fumo.

Il rogo innescatosi in cucina ha bruciato la cucina, causando danni agli impianti e anche alle altre stanze. Il personale del suem 118 ha preso in cura la signora per poi trasferirla in ospedale per ulteriori controlli. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione al momento non più utilizzabile sono terminate dopo circa 5 ore.