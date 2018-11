Vinti 500mila euro al Gratta e Vinci

Chissà come starà passando le ore il fortunato 40enne che, grattando un biglietto del "Doppia sfida" da 5 euro, si è aggiudicato il massimo premio, 500mila euro.

La vincita è avvenuta alla cartoleria bar tabaccheria Perli, in viale Italia 101 a Olmo di Creazzo. Non c'è ancora l'ufficialità di Lottomatica ma, come si sa, in paese le voci girano in fretta...