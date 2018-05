Creazzo, tamponamento tra due auto: 9mila euro di multa a un 27enne

Un giro in auto che è costato molto caro a un 27enne di Marano: i vigili gli hanno elevato una sanzione di 9.731 euro e sequestrato la vettura.

La polizia locale dell’Unione Terre del Retrone di Altavilla, Creazzo e Sovizzo è intervenuta giovedì verso le 12:50 dopo una chiamata relativa a un piccolo incidente tra una Fiat Punto con al volante una 44enne di Recoarao e una Renault Megane condotta dal giovane.

Il tamponamento è avvenuto in via Italia: la donna ha rallentato per svoltare in parcheggio ed è stata centrata dalla Megane. I vigili, quando usciti, hanno controllato i documenti sul terminale scoprendo una serie di gravissime irregolarità. Oltre a non aver mai conseguito la patente il giovane viaggiava infatti su un'auto senza copertura assicurativa e senza revisione e già sottoposta a sequestro. Il totale delle