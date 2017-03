Creazzo, sequestrato un etto di cocaina: arrestati due giovani fidanzati

Arrestati due fidanzatini in un'operazione antidroga dei carabinieri di Valdagno, andata in scena tra Creazzo ed Altavilla



Nella tarda serata di martedì, a Creazzo, dopo un’attivita’ di osservazione e pedinamento, i militari fermavano e controllavano un 23enne dominicano, F.M.. Addosso aveva una busta con 14 grammi di cocaina e 4mila e 95 euro in contanti.



Accertata la flagranza di reato, la perquisizione veniva estesa anche alla sua abitazione, sita nello stesso centro. Nell’appartamento del giovane venivano rinvenuti e sequestrati materiali per il confezionamento, un bilancino di precisione, buste in cellophane e una dose di marijuana.



Dall’attivita’ di osservazione era inoltre emerso che il ragazzo soggiornava spesso presso l’abitazione della fidanzata vicentina, C.C., 22anni, ad Altavilla. Nella casa di lei, infatti, sono stati trovati altri 83 grammi di droga suddivisa in 7 ovuli. I due fidanzatini venivano quindi arrestati e, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, condotti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà venerdì.