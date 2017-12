Creazzo, rischia di perdere la casa: minaccia di farsi esplodere

"Lunedì questa casa che ho costruito con le mie mani non la lascio e sono pronto ad un gesto estremo”.

Lo afferma su Radio VIcenza Adriano Masiero, 73 anni artigiano di Olmo di Creazzo, mostrando al cronista le catene che ha acquistato ieri dal ferramenta e quattro taniche di benzina e il foro realizzato dietro al pilastro portante della sua abitazione “che ho costruito negli anni con le mie mani e con i miei risparmi, lavorando anche il sabato e la domenica!”

La moglie sconsolata, al secolo Angela Donadello, 74 anni, tenta di tranquillizzarlo e ci spiega tutta la vicenda che ha origine nel 2002 e che riguarda una vendita fittizia dei loro beni immobiliari (la loro casa) per metterli al sicuro da eventuali “incidenti” che possono capitare soprattutto a chi lavora in proprio. In breve i coniugi Masiero di Creazzo non sono riusciti a tutelarsi fino in fondo (anche se un contratto di comodato gratuito era stato firmato), e coloro che gestivano la Srl proprietaria dei loro beni sono riusciti a concatenare una serie di vendite tanto che a ottobre 2017 il nuovo proprietario ha agito esecutivamente per ottenere il rilascio dell’immobile occupato da una vita da Angelina e Adriano.

Catene e alcune taniche pronte all’uso e dietro al pilastro anche le micce. Lunedì arriva l’ufficiale giudiziario e