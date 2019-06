Tragedia a Creazzo: donna trovata morta accanto alla madre svenuta

Tragedia a Creazzo nella mattinata di domenica. I vigili del fuoco, avvisati dai vicini di casa insospettiti dal televisore accesso da molto tempo, sono intervenuti per un’apertura porta al terzo piano di un appartamento in via De Pinedo a Creazzo.

All’intermo I pompieri hanno trovato una donna di 68 anni, Marta Di Bartolomeo, senza vita con accanto la madre 95enne, Alda Zangrande, svenuta a terra. Il Suem ha portato l’anziana in ospedale, dove si trova ancora priva di coscienza, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi.

Ancora tutte da chiarire le cause e la dinamica del decesso. Dalle prime informazioni sembra che la donna fosse morta da quattro giorni per cause naturali. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia.