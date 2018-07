Investe la moglie con l'auto: muore pensionata 79enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì a Creazzo. Una signora di 79 anni, Teodolinda Pellizzaro di Trissino, è stata investita dal marito 85enne mentre faceva manovra con l'auto nel parcheggio del negozio. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da stabilire.

Secondo una prima ricostruzione la coppia si era recata a Creazzo per delle compere in un negozio d'abbigliamento di viale Italia assieme alla loro nipote. Questi ultimi due sono entrati nello store mentre il nonno era rimasto in auto - una Honda Crv - uscendo verso le 18:30. L'anziano ha acceso la vettura e ingranato la retromarcia per uscire dal parcheggio.

La Honda, forse per un guasto meccanico, a quel punto sarebbe sfuggita al controllo dell'85enne finendo addosso a Teodolinda. La donna è caduta a terra e il marito - in preda allo schock - l'ha travolta una seconda volta. Soccorsa immediatamente dalla nipote e da alcuni passanti, le condizioni della pensionata si sono mostrate subito gravi. All'arrivo del Suem, che ha provato inutilmente di rianimarla, la donna era già morta.

Il marito, ancora sconvolto e incredulo per l'accaduto, è stato indagato per omicidio stradale. La SP11 è stata invece chiusa nel tratto dell'incidete per un ora per permettere le operazioni di rimozione della salma e i rilievi delle polizia locale.