Creazzo, ladri a scuola: scassinato distributore e rubato tablet

All'apertura della scuola sabato mattina una sorpresa ha accolto personale e studenti della scuola primaria Gigi Ghirotti di via Alcide De Gasperi a Creazzo. Qualcuno ha rubato un tablet dalla portineria e scassinato un distributore di bevande, ma come riporta Il Gazzettino non è stato chiaro come siano entrati i ladri, perché non ci sono segni su porte esterne e finestre.



I ladri forse si erano nascosti dentro poco prima della chiusura del plesso alle 19.30 di giovedì e hanno anche danneggiato alcune porte interne che erano chiuse, mettendo a soqquadro la portineria.



Le indagini dei carabinieri sono in corso.