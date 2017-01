Creazzo, la bella villa della professoressa va in eredità ai suoi cani

Vivono, accuditi e curati, in una bella villa sulle colline di Creazzo grazie all'eredità lasciata dalla loro padrona, la professoressa Nives Savelli: i fortunati protagonisti di questa curiosa storia sono 12 cani.



Come riferito sulle pagine de Il Giornale di Vicenza. La donna, vedova, era morta improvvisamente, a 68 anni, nel parco della dimora. Sul fatto era anche stato aperto un fascicolo, che si è poi chiuso con l'archiviazione. Non essendo possibile, come negli Stati Uniti, lasciare i propri beni agli animali, Nives Savelli aveva scritto nel suo testamento che gli eredi, il nipote Edoardo Savelli e il consulente finanziario Giancarlo Marcotti, avrebbero dovuto occuparsi delle amate bestiole, altrimenti sarebbe entrato nella successione anche un ente animalista.



Sia il nipote che il consulente finanziario, che non risiedono nel Vicentino, stanno però seguendo le volontà della defunta, tramite un custode ed un veterinario che segue costantemente i "padroni" della tenuta.