Creazzo, incendi alla recinzione di un imprenditore: preso il giovane piromane

Un imprenditore 31enne di Creazzo, P.O., aveva subito una serie di incendi dolosi in gennaio e febbraio ai danni della recinzione della sua abitazione. In questi giorni al termine delle indagini dei carabinieri è stato individuato un ventenne suo concittadino, S.M. che è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento a seguito di incendio continuato.



I danni causati all’imprenditore, seppur di lieve entità, sono stati risarciti dalla compagnia assicuratrice, ma non si esclude che il giovane piromane debba ora, oltre a risponderne in sede penale, rifondere il danno in sede civile.