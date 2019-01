Fuga di monossido, 7 intossicati tra cui una neonata

Un'intera famiglia di sette persone, di origine serba, è finita in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. È questo il bilancio dell'incidente domestico avvenuto lunedì sera verso le 23 in un'abitazione in via Bassano a Creazzo. A dare l'allarme il padre di una bambina di circa 7 mesi che si è accorto delle condizioni dei famigliari e in particolare di una signora anziana svenuta a terra.

Una tragedia sfiorata. Le esalazioni letali, inodori, sono probabilmente uscite da una caldaia diffettosa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della casa e le rilevazioni del caso, e il 118 che ha portato tutti al San Bortolo. La signora anziana presentava, in particolare, i sintomi più gravi di intossicazione. Tutti i componenti della famiglia sono comunque fuori pericolo.