Esplosione in casa: gravissimo 24enne ustionato

Tragico episodio venerdì mattina in via Treviso a Olmo di Creazzo. Una violenta esplosione ha scosso la quiete del quartiere residenziale dove vive un giovane 24 rimasto gravemente ustionato dallo scoppio avvenuto nella casa in cui abita con i genitori.

Secondo le prime ricostruzioni, verso mezzogiorno il ragazzo - che si trovava nel bagno di casa con una tanica di benzina i cui vapori hanno preso fuoco - è stato investito dalle fiamme. Immediati i soccorsi dei pompieri, che hanno domato l'incendio e del Suem che ha trasportato prima al San Bortolo in rianimazione e poi in elicottero al centro grandi ustionati di Verona.

Sul posto anche i carabinieri di Valdagno per la ricostruzione dell'accaduto e per indagare sul fatto. Il 24enne, studente universitatio a Padova, era rimasto a casa da solo dopo l'uscita dei genitori per il lavor e della sorella che era andata a scuola e il suo gesto sarebbe stato volontario.