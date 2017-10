Creazzo, setter cade in una buca di 25 metri: recuperato dai VVFF

Tobby era a spasso con il suo padrone nella zona verde di Creazzo quando è scivolato all’interno di un pozzo verticale profondo 25 metri. Il drammatico incidente ad un setter è avvenuto sabato mattina verso le 10 in mezzo al bosco in via Sabbioni. Il cane è scomparso alla vista e i suoi padroni hanno subito chiamato i vigili del fuoco accorsi con il personale SAF (speleo alpino fluviale).

I soccoritori si sono calati con due operatori all’interno del pozzo, riuscendo a raggiungere l’animale, rintanatosi in un angolo della buca. Il setter è stato imbragato e sollevato, accompagnato nella risalita da un operatore, che ne hanno garantito la sicurezza. Dopo un poco ha ripreso a correre e giocare. Le operazioni di recupero sono durate circa due ore.

