Cpv, studenti all'estero per un'esperienza di lavoro

Sono 350 gli studenti delle superiori di tutto il Veneto che in questi giorni stanno preparando la valigia, pronti a partire per Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Francia, Spagna e altri paesi europei. Ad attenderli ci sono aziende che offriranno loro un’esperienza di lavoro scelta sulla base dello specifico percorso di studi. Tra loro molti sono vicentini, in rappresentanza di ben nove scuole della nostra provincia (Liceo Pigafetta, ITIS Marzotto di Valdagno, Ist. Tec. Aulo Ceccato di Thiene, ITIS De Pretto di Schio, I.I.S. di Lonigo, Istituto Masotto di Noventa, Remondini di Bassano e IRIGEM di Rosà). Un'iniziativa resa possibile dai 12 progetti che la Fondazione Centro Produttività Veneto si è aggiudicata sulla mobilità internazionale per studenti delle superiori con un finanziamento complessivo di oltre 900 mila euro da parte della Regione Veneto, tramite il Fondo Sociale Europeo.

Sono previsti altri due progetti con svolgimento di veri e propri percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero: in questo caso a partire saranno 71 studenti. Il primo progetto, con riferimento all'ambito dell' “industria creativa”, coinvolge 5 licei, di cui 4 vicentini (Da Ponte di Bassano, Quadri di Vicenza, Masotto di Noventa e Corradini di Thiene; il quinto Liceo è il Tito Livio di Padova). Il secondo progetto, invece, con riferimento alle iniziative sul tema della “sostenibilità”, coinvolge i due C.A.T. (ex geometri) di Thiene e di Vicenza. Durante la loro esperienza all’estero per 4 settimane i partecipanti potranno arricchire il loro percorso di studi con un'esperienza professionalizzante in un contesto europeo.