Malore dal veterinario, muore 39enne: gli avevano trovato uno stuzzicadenti nel cuore

Aveva portato il suo pastore tedesco a una visita quando Enzo Oliviero di Costabissara si è sentito male. Per lui, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. L'uomo era stato operato al cuore da un chiururgo di Treviso per un caso unico al mondo