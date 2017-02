Costabissara, rapina all'Eurospin in pieno pomeriggio: arrestati due disoccupati

Non hanno esitato ad aggredire il personale alle casse pur di uscire con 110 euro di merce occultata sotto i vestiti. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, allertati dai testimoni, in manette sono finiti due cittadini romeni, già noti per reati contro il patrimonio. Si tratta di C.G., 50 anni, domiciliato a Schio, e M.V.G., 42, che abita a Vicenza.



Il tentativo di furto è avvenuto in pieno pomeriggio, alle 15.30 di giovedì, nel supermercato Eurospin in strada Pasubio, nel territorio di Costabissara. I due avevano nascosto diversi articoli sotto i giacconi e nelle tasche e hanno cercato di superare la cassa. La dipendente se ne è accorta e ha cercato di fermarli, venendo aggredita. Sul posto, però, sono arrivati subito i militari, che stavano trasitando in zona, e hanno bloccato i colpevoli. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita mentre gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Tenenza di Dueville, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, prevista per venerdì mattina.