Costabissara, morto Davide Giuliari per setticemia fulminante

In meno di 24 ore la sua vita è stata stroncata da una setticemia letale: Davide Giuliari è morto a soli 55 anni nella tarda mattinata di sabato. Era molto noto a Costabissara per essere il titolare, con la moglie Cristina De Facci, della tabaccheria La Quercia, in via Gioberti, dove lavorano anche i tre figli. Era anche presidente provinciale della Federazione italiana tabaccai (Fit) di Confcommercio



Giuliari si era recato al lavoro, come sempre venerdì mattina ma nel pomeriggio aveva inziato ad accusare un malessere. Le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore e, nella notte, la corsa al San Bortolo. Lì i medici hanno constatato che era in corso una violenta infezione e a nulla sono valse le terapie messe in atto: l'uomo è deceduto sabato mattina.