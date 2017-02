Costabissara, ladri da Linea fauna: immortalati dalle telecamere

Ennesimo furto lungo Strada Pasubio. Questa volta i ladri sono entrati in azione a Linea Fauna, nel territorio di Costabissara: il bottino è di un centinaio di euro ma i danni sono ingenti.



Il colpo è avvenuto domenica all'alba, alle 5, come documentato dalle videocamere di sorveglianza; le immagini sono al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando. I ladri sono entrati da una porta laterale e hanno rovistato ovunque, lasciando il caos e portando via solo il fondo cassa.