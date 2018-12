Furgone in fiamme: idraulico si salva in extremis

Alle 8.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzini a Costabissara per l’incendio di un furgone di un idraulico. L’artigiano stava percorrendo la strada, quando si è accorto che qualcosa non andava è sceso dal mezzo, mentre nel frattempo divampava l’incendio.

I pompieri arrivati con due squadre hanno spento le fiamme, che avevano completamente avvolto il veicolo, un furgone Opel Vivaro, dove all’interno vi era anche un piccolo gruppo di saldatura alimentato a gas.

Le fiamme hanno completamente bruciato la parte anteriore del furgone, mentre il materiale contenuto nella parte posteriore è stata salvata. La polizia municipale ha deviato il traffico durante le operazioni di soccorso. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del veicolo da parte dei vigili del fuoco sono durate circa un’ora.

