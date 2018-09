Costabissara, Dueville e Caldogno, controlli dei carabinieri: ricettazione, droga, ubriachi al volante e senza assicurazione

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Tenenza di Dueville sono stati particolarmente impegnati in servizi mirati alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, spaccio e consumo di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

Per il reato di ricettazione, venivano denunciati due persone trovate in possesso di due ciclomotori oggetto di furto.

Altri 3 soggetti, invece, venivano denunciati a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio, dopo essere stati controllati nei pressi del casello autostradale di Dueville e trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e marijuana.

Durante diversi controlli di iniziativa nel territorio dei comuni di Costabissara, Dueville e Caldogno, venivano segnalate alla Prefettura di Vicenza 5 persone poiché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti e a dueveniva contestualmente ritirata la patente di guida, un uomo per guida in stato di ebbrezza, al quale veniva anche ritirata la patente e, infine un uomo trovato alla guida della propria autovettura sprovvista di copertura assicurativa, che veniva quindi sottoposta a fermo amministrativo.