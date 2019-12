Cortocircuito scatena le fiamme: incendio devasta il garage di un condominio

La notte scorsa, mezz’ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pasi a Vicenza per un incendio divampato all’interno di un garage seminterrato di un condominio.

L’incendio ha bruciato suppellettili, vecchie porte e masserizie depositate all’interno del locale di proprietà di un’anziana condomina. La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme, che sono state limitate al solo locale senza interessare i limitrofi box, comunque distanti 7 metri dal condominio. Danneggiato l’impianto elettrico condiviso con i diversi garage.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei luoghi sono terminati dopo circa due ore. In precedenza la stessa squadra dei vigili del fuoco era intervenuta per un altro principio d’incendio, che ha interessato un garage di una casa disabitata di viale Trieste.