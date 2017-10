Corte di Cassazione: "Borgo Berga è legittimo"

Si è chiusa la vicenza giudiziaria che ha coinvolto il complesso di Borgo Berga.



Come riferisce il Giornale di Vicenza, martedì sera la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della procura di Vicenza che aveva indagato alcuni ammistratori ed ex amministratori per il reato di lottizzazione abusiva a favore del privato e aveva quindi chiesto il sequestro dell'area.



Due "no" erano gà arrivati dal giudice per le indagini preliminari e dal tribunale del Riesame, ora la Cassazione ha posto fine alla vicenda.