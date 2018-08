Corriere della droga in stazione con un trolley di "maria": arrestata 33enne

Una classica soffiata alla polizia di Stato ha portato nel pomeriggio di ieri all'arresto di un corriere della droga incaricata di rifornire la piazza vicentina e in particolare quella di Campo Marzo dove operano i "dettaglianti" nigeriani. La squadra mobile di Vicenza ha messo a segno la seconda operazione nel giro di una settima arrivando a sequestrare in totale quasi 15 chili di marijuna.

Dopo l'arresto di un nigeriano 24enne, verso le 15 di giovedì gli uomini del capo della mobile Davide Corazzini hanno messo a segno un altro colpo alla criminalità organizzata. La trappola è scattata in stazione a Vicenza a seguito di un'informativa con la quale la polizia è venuta a conoscenza dell'arrivo in città di un corriere con un treno proveniente da Zurigo e che ha fatto tappa a Milano.

La ricerca era concentrata su una donna della quale non si conosceva la fisionomia. Degli agenti della Polfer in divisa hanno aspettato che i passeggeri scendessero dal treno per verificare degli atteggiamenti sospetti. In particolare una nigeriana, dall'aspetto molto ben curato e che trascinava un trolley alla vista della polizia ha mostrato segni di nervosismo e ha affrettato il passo. A quel punto è scattata la trappola del personale in borghese della mobile che l'hanno fermata chiedendole cosa aveva in valigia.

La donna ha risposto che non lo sapeva e dalla successiva perquisizione la polizia ha scoperto che la valigia conteneva 3,3 chili di marijuana, confezionata in pacchetti da 1,1 chili. Un impacchettamento con diversi stati di cellophane, stagnola e con una copertura di borotalco per nascondere l'odore dello stupefacente. Un sistema identico al precedente episodio di sequestro. A quel punto per la giovane, identificata come una nigeriana di 33 anni, irregolare in Italia, sono scattate le manette.

Per gli inquirenti la giovane è pura manovalanza sacrificabile al servizio di una organizzazione molto ben strutturata che opera in tutta Italia e che a Vicenza rifornisce sopratutto i piccoli spacciatori a Campo Marzo e i cui vertici - probabilmente una struttura criminale nigeriana - sono da tempo nel mirino delle forze dell'ordine