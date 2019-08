Cronaca Camisano Vicentino / Via degli Alpini

Corpo riverso a terra lungo un fosso, scatta l'allarme a Camisano Vicentino

I sanitari del Suem 118 sono intervenuti in via degli Alpini per la segnalazione di una persona senza vita in via degli Alpini. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri