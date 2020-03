Sigaretta in compagnia e visita alla nonna: le scuse più gettonate, 17 denunce

I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Brendola, Camisano Vicentino, Longare, Sossano e Torri di Quartesolo, nella giornata e nottata di martedì hanno denunciato 17 persone per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19.

Si tratta di persone sorprese all’esterno delle loro abitazioni o al di fuori dei rispettivi comuni di residenza che al controllo dei carabinieri hanno fornito motivazioni non plausibili.

Nello specifico, ad Arcugnano, un 25enne residente a Vicenza è stato sorpreso in bici; fermato ha dichiarato di essere andato a far visita alla nonna. Nel comune di Albettone, un 21enne ed un 18enne entrambi residenti in paese sono stati sorpresi in un parco pubblico. I due si sono giustificandosi con il fatto che avevano la necessità di stare all’aria aperta e fumare una sigaretta in compagnia;

Nel comune di Camisano Vicentino, un 34enne ed un 32enne entrambi residenti a Torri di Quartesolo, non hanno saputo dare un'adeguata giustificazione sul fatto di essersi allontanati dal comune di residenza;

Nel comune di Grumolo delle Abbadesse, un 42enne residente a Camisano Vicentino ha giustidicato la sua presenza riferendo che si stava recando nella macelleria di fiducia per acquistare della carne;

Nel comune di Longare, un 28enne ed un 24enne entrambi residenti a Vicenza sono stati controllati nel parcheggio di un supermercato giustificandosi, rispettivamente, di avere accompagnato a fare la spesa la mamma e la fidanzata residenti in paese.

Un 51enne residente nel capoluogo è stato controllato lungo la pista ciclopedonale riferendo che si stava recando a Noventa Vicentina dove è residente uno dei figli per portargli un dvd.

Nei comuni di Noventa Vicentina, Sossano, Torri di Quartesolo sono state controllate ulteriori persone che fornivano giustificazioni non pertinenti: dalla visita a conoscenti, a fumare una sigaretta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, a Vicenza, una 39enne di nazionalità rumena residente a Rubano (Padova) ha giustificato la sua presenza nel capoluogo riferendo che doveva recarsi in un negozio per acquistare delle scarpe.