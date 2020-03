Coronavirus, violazioni al decreto: da chi va dalla fidanzata a chi rientra a piedi dopo la spesa

Nonostante gli appelli e gli inviti a muoversi solo se strettamente necessario, le forze dell'ordine si trovano a segnalare continue violazioni al decreto. Secondo i dati diffusi dalla prefettura berica sono state 654 le persone contrallate, di cui 52 denunciate. Per quanto riguarda invece gli esercizi commerciali sono stati 139 quelli controllati, nessuna infrazione contestata.

Nello specifico i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina e Lonigo, nel pomeriggio e serata di sabato 14 marzo e nella nottata del 15 marzo, hanno denunciato in stato di libertà tredici persone per inosservanza al decreto.

Si tratta di un 26enne, residente ad Arcugnano veniva sorpreso a piedi lungo la S.R. Regionale 11. Il giovane ha dichiarato ai militari che stava rientrando a casa da Vicenza dove dove, in precedenza, si era recato per fare la spesa accompagnato da un conoscente che non riusciva a contattare perché, nel frattempo, gli si era rotto il telefono.

Un 18enne, residente a Brogliano, ha invece giustidicato la sua presenza riferendo che stava facendo rientro a casa a piedi, in assenza dei mezzi pubblici, proveniente dall’abitazione del cugino dove si era recato a fargli visita.

Un ristorante pizzeria è stato trovato aperto con la presenza all’interno della proprietaria che stava preparando alcune pizze che, successivamente, dovevano essere ritirate dai clienti.



Nel comune di Lonigo, un 30enne è stato sorpreso alla guida della propria autovettura alle ore 1.30 circa. Il giovane ha riferito ai carabinieri che stava facendo rientro a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia della fidanzata.



Nove sono state invece le persone denunciate nel capoluogo (tra cui due minorenni) perché sorprese all’esterno delle rispettive abitazioni senza giustificato motivo. Nella circostanza uno dei denunciati, controllato a Campo Marzo, veniva trovato in possesso di gr. 6 di sostanza stupefacente del tipo marjiuana, detenuta per uso personale.

