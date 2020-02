COVID-19, tutti negativi i tamponi nel Vicentino: provincia chiusa per Virus. Quarto morto in Italia

Tutti negati i sei tamponi effettuati nel Vicentino sulle persone per le quali si temeva il contagio da COVID-19. A riferirlo, lunedì mattina, il primario del reparto malattie infettive del San Bortolo. Ma a Vicenza e provincia l'emergenza sta creando sempre più preoccupazione nella popolazione. In Italia salgono intanto a quattro i decessi per il virus cinese.. Secondo fonti ufficiali della Regione Lombardia si tratta di un uomo di 84 anni di Bergamo, ricoverato all'ospedale per patologie pregresse, è morto per coronavirus.

Il bilancio attuale è di 149 contagiati in Italia, 25 dei quali nel Veneto. Il nostro paese è al terzo posto dopo Cina e Sud Corea, per numero di casi. Veneto blindato dopo l'ordinanza della Regione. Vo' Euganeo, centro del focolaio dell'epidemia. è stata isolata con nove varchi d'accesso presidiati dalle forze dell'ordine. Fermo anche il Carnevale di Venezia.

Anche nel Vicentino chiuse discoteche, scuole, atenei ma anche funzioni religiose e ogni tipo di manifestazioni e mostre. Sospese anche le gare sportive e i mercatini settimanali (lunedì niente bancherelle a Lonigo e Thiene). Al cinema The Space di Torri di Quartesolo un cartello avvisa la chiusura delle sale. Annullata anche la fiera "Passione Veneta" al Foro Boario di Vicenza. Per quanto riguarda i viaggi in treno, il gruppo Fs annuncia il rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio.