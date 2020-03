Coronavirus, ultimo aggiornamento: 32 casi nel Vicentino

Sono arrivati a 32 i casi positivi al coronavirus in provincia di Vicenza, secondo l'ultimo bollettino delle Ulss del territorio, la 8 berica e la 7 pedemontana.

Per quanto rigurda la Ulss 8 berica i tamponi eseguiti ad oggi sono stati 249, dei quali 19 positivi (ieri erano 15) e 277 negativi. I tamponi eseguiti nella giornata del 05.03.2020 sono stati 22 e quelli in corso 3.

Dei 4 nuovi casi, 3 sono ricoverati in ospedale e una persona è in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute e seguita costantemente dai servizi sanitari aziendali. I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai nel nostro territorio. Oggi viene dimesso il secondo paziente ricoverato, in buone condizioni di salute e proseguirà il periodo di isolamento a domicilio

Per quanto riguarda la Ulss 7 Pedemontana, i casi positivi ad oggi sono 13. Tamponi eseguiti 139, negativi 126. I ricoverati sono 6 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 185 e quelli che hanno terminato la sorveglianza 21.

Di seguito la mappa, comune per comune, dei contagiati secondo il bollettino regionale di venerdì mattina: Vicenza 3; Agugliaro 2; Arcugnano 2; Campiglia, 2; Altavilla 1; Breganze 1, Chiampo 1; Cogollo 1; Marano 1; Monte di Malo 1; Monteviale 1; Piovene 1; Pojana 1; Roana 1; Sarego 1; Thiene 1; Valli del Pasubio 1; Villaga 1; Villaverla 1, per un totale di 24.

A questi vanno aggiunti un cittadino di Santorso, come ha reso noto il sindaco del comune con un post su Facebook e 1 a Bassano del Grappa. Gli altri sei, dei quali non è ancora arrivata comunicazione sulla provenienza, sono ricoverati all'ospedale di Santorso.

(In aggiornamento)