Coronavirus, quasi 2mila casi in Veneto: 164 nel Vicentino, 55 i decessi

L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto parla di 1937 casi di contagio in Veneto, +264 rispetto alle 16 di venerdì 13 marzo. A Vicenza e provincia i casi salgono a 164, +21 rispetto a venerdì. La provincia più colpita rimane Padova con 529 casi, escluso Vo', a seguire Treviso con 376 casi e Venezia, 282. Verona registra 275 casi, 78 a Belluno e 27a Rovigo.

Sono 14 (+3) i pazienti, non in area critica, ricoverati all'ospedale di Vicenza, 5 (+1) a Bassano e 11 (+1) a Santorso. Per quanto riguarda invece i pazienti più gravi, sono 14 i ricoverati in terapia intensiva al San Bortolo e uno al San Bassiano.

I decessi salgono a 55, 5 in più rispetto alla giornata di venerdì.