Emergenza Covid-19: 8358 positivi in Veneto, altri 36 casi a Vicenza e due decessi

Sono 8358 i casi di contagio da coronavirus in Veneto, 258 in più rispetto a sabato. 392 le vittime (+14), 1586 i pazienti ricoverati in area non critica, 355 in Terapia intensiva e 715 i dimessi. Questo l'aggiornamento diffuso dalla Regione Veneto nella mattinata di domenica.

Relativamente alla provincia Berica, i positivi al tampone sono 1104 (+36), 2501 in isolamento. Rispetto a sabato si registrano altri due decessi all'ospedale San Bortolo.

Per quanto riguarda i ricoverati si registrano altri 6 ingressi in area non critica a Vicenza, 1 ad Asiago e 2 a Valdagno. In terapia intensiva invece si registra solo un ulteriore caso all'ospedale Covid di Santorso.