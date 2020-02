Coronavirus, monta la paura in Veneto: Regione attiva cordone sanitario

La notizia della morte di Adriano Trevisan, il 78enne padovano, tra i primi due contagiati in Veneto da Coronavirus ha fatto scattare l'allerta su tutto il territorio regionale. Padre dell'ex sindaca Vanessa Trevisan era stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia e poi isolato. Nella tarda serata di venerdì il suo cuore ha smesso di battere. Come lui, anche un altro soggetto era risultato positivo al tampone, un 67enne di Padova residente a Vo'.

Dal Padovano alla provincia di Venezia, dove un 67enne di Dolo è stato ricoverato in rianimazione a Padova dopo un primo soccorso all'ospedale di Mirano. Notizie che hanno fatto scattare l'allerta in Veneto. Il governatore Luca Zaia ha riunito d'urgenza una la task forceper fronteggiare l’epidemia. La situazione è in evoluzione e tutte le strutture preposte (Comune di Vo’ Euganeo, Protezione Civile regionale, Dipartimento prevenzione, Azienda Ospedaliera di Padova, Ulss 6 Euganea, ecc) stanno lavorando in strettissimo coordinamento con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli. Si stanno predisponendo misure rigorosissime di contenimento.

Al momento nessun caso sospetto al San Bortolo come dichiarato dal primario di malattie infettive Vinicio Manfrin che ha specificato: «Gli ultimi tamponi mandati al laboratorio sono risultati negativi. Dalla Regione ci sono comunque arrivate le disposizioni di allerta e stiamo aspettando gli sviluppi della situazione. Siamo in contatto con i reparti di malattie infettive di tutto il Veneto e noi siamo pronti: le stanze libere per l'isolamento sono già predisposte»

Anche i comuni del Vicentino, confinanti con l'area padovana dove si è verificato il contagio, hanno messo in campo misure preventive. A Noventa Vicentina il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole per motivi precauzionali. Agugliaro e Albettone, i due comuni Vicentini confinanti con Vo' Euganeo stanno vivendo momenti di apprensione. L'allerta è ai massimi livelli sul fronte della prevenzione e l'attesa è per le disposizioni della Regione. «C'è preoccupazione, stiamo aspettando comunicazioni da Ulss, Regione e protezione civile - ha dichiarato Massimo Borghettini, sindaco di Agugliaro - domani mattina ho convocato una riunione in Comune per vedere il da farsi, ora sono in attesa di sviluppi e indicazioni da chi dovere e sono in stretto contatto con il sindaco di Albettone»

Nella tarda serata di venerdì L'Amministrazione comunale di Agugliaro ha invitato la cittadinana alla calma, confermando che la situazione è sotto continuo monitoraggio da parte di Regione, Protezione Civile ed enti preposti. Ha inoltre invitato i cittadini, attravereso i profili social istituzionali alla visione del video informativo diffuso dalla Regione Veneto.

(notizia in aggiornamento)