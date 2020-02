Coronavirus: sei tamponi nel Vicentino, San Bortolo sommerso dalle telefonate

Sono sei i tamponi effettuati dalle ULSS vicentine su altrettanti soggetti che presentavano dei sintomi per i quali si è ricorsi all'indagine, che nel pomeriggio di sabato alle 16.30 non hanno avuto nessun ricovero per il Coronavirus. Tamponi che sono stati mandati all'ospedale di Padova, hub regionale. Il centro di analisi euganeo risulta essere intasato per tanto un responso su questi tamponi non sarà immediato.

Da fonti interne alla struttura ospedaliera berica non ci sarebbe alcun presunto contagiato, compreso un caso ad Arzignano sul quale circolavano dei rumors. La dottoressa Francesca Russo, direttore dell'area Sanità e sociale della Regione Veneto, pochi minuti fa è intervenuta anche sul caso del militare americano che sembrava essere vittima di contagio ma dal San Bortolo non è arrivato alcun riscontro in merito.

La situazione a livello regionale parla di un decesso a Vo', nel Padovano, e di altri due contagiati, uno sempre a Vo' e l'altro in provincia di Venezia, dove un 67enne di Dolo è stato ricoverato in rianimazione a Padova dopo un primo soccorso all'ospedale di Mirano. Altri 7 tamponi sono risultati positivi, tra cui la moglie e la figlia del deceduto a Vo' ma sono tutti di quella specifica area geografica.

Il governatore Luca Zaia ha riunito d'urgenza una la task force per fronteggiare l’epidemia. La situazione è in evoluzione e tutte le strutture preposte (Comune di Vo’ Euganeo, Protezione civile regionale, Dipartimento prevenzione, Azienda Ospedaliera di Padova, Ulss 6 Euganea, ecc) stanno lavorando in strettissimo coordinamento con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli. Si stanno predisponendo misure rigorosissime di contenimento.