Coronavirus, non si fermano i contagi e i decessi in Veneto

IL BOLLETTINO DELLA MATTINA

Altro giorno, altro bollettino della guerra contro il “nemico invisibile”. In Veneto non si ferma la crescita delle persone risultate positive al Coronavirus. Il report della Regione delle 8 di giovedì indica una crescita di +353 rispetto alle 17 di ieri, portando il numero totale dei contagiati a 6953 e a 17457. In isolamento domiciliare (positivi + contatti dato del 25.3 ore 20.00) ci sono 17457 soggetti. Il trend di crescita dei contagiati rispetto al giorno precedente è comunque inferiore: mercoledì mattina rispetto a martedì sera il numero dei tamponi positivi era di +373 (contro i +353 di oggi).

Ancora alto il numero di vittime, dopo la giornata di mercoledì con 37 morti in 24 ore. Sono infatti altri 14 i morti con un picco al San Bortolo di Vicenza: 6 in più di quelli registrati dal bollettino di ieri sera. Un’altra persona è spirata anche al San Bassiano. Con i sette di oggi salgono così a 42 i decessi totali nel Vicentino dall’inizio dell’epidemia. Il riepilogo: 4 a Santorso, 8 a Bassano, 8 ad Asiago, 22 a Vicenza e 1 a Valdagno. Ad oggi sono in tutto 226 i ricoverati nelle Ulss Beriche, 44 dei quali in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati in Veneto è di 1773, 326 dei quali in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 899 (+43) i contagiati a Vicenza, 2308 le persone in isolamento domiciliare.